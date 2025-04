Nasconde la fotocamera sotto il lavandino per spiare le colleghe in bagno | riesce a scattare 134 foto

fotocamera sotto il lavabo del bagno delle colleghe: lo scorso ottobre era riuscito a scattare ben 134 fotografie. Leggi su Fanpage.it Un uomo di 41 anni è stato denunciato per avere installato unail lavabo deldelle: lo scorso ottobre era riuscito aben 134grafie.

Con una spycam spiava le colleghe di lavoro nel bagno dell’azienda: denunciato 41enne. Videocamera nascosta nel bagno delle donne: il caso del campus universitario a Savona. Mini fotocamera nascosta nel bagno delle colleghe: denunciato 41enne. Ne parlano su altre fonti

