Violenza di genere le proposte di Forza Italia | educazione affettiva nelle scuole multe agli spot sessisti

Forza Italia Riccardo Gennuso, primo firmatario, e Stefano Pellegrino, capogruppo all’Ars e secondo firmatario, hanno presentato una mozione parlamentare particolarmente articolata per. Palermotoday.it - Violenza di genere, le proposte di Forza Italia: educazione affettiva nelle scuole, multe agli spot sessisti Leggi su Palermotoday.it Con un atto che unisce prevenzione culturale, sostegno alle vittime e riforme giudiziarie, i deputati diRiccardo Gennuso, primo firmatario, e Stefano Pellegrino, capogruppo all’Ars e secondo firmatario, hanno presentato una mozione parlamentare particolarmente articolata per.

(Da una nota di quotidiano.net si apprende che:) L’effetto Cecchettin e l’addio al raptus. Com’è cambiato il giornalismo italiano quando si parla di violenza di genere - Tra passi avanti, stereotipi che resistono e nuove sfide, il report dell'Osservatorio Step sulla narrazione della violenza sulle donne mostra che in effetti qualcosa è cambiato. Ma si può migliorare ...

(Come indicato da vita.it:) L’impegno contro la violenza di genere è l’unico modo per far rivivere Giulia - La decisione di mettersi a disposizione degli altri, per guardare avanti. Una fondazione creata un anno dopo l'uccisione di sua figlia con l'obiettivo, un giorno, di arrivare a zero femminicidi a fine ...

(A darne comunicazione è citynow.it:) Femminicidi, Forza Italia Reggio: ‘È tempo di una rivoluzione culturale’ - Serve un nuovo paradigma per fermare la violenza contro le donne ... da percorrere per l’uguaglianza di genere. Ci vuole un cambio di paradigma per trasmettere al mondo la concezione che ad una forza ...