Voglio gli zigomi più grandi del mondo Ho speso più di 70mila euro per 100 interventi di chirurgia estetica | la confessione di Patrick Mast

Patrick Mast ha 30 anni, viene da Francoforte e ha un obbiettivo: “Diventare l’uomo con gli zigomi più grandi del mondo”, come riporta il Daily Star. Una missione estetica portata avanti con filler, botox e decine di procedure chirurgiche. “Ogni mese mi sottopongo a filler e iniezioni di Botox per migliorare il mio aspetto: mi costano circa 1.670 sterline (2.000 euro) al mese, ma adoro i risultati. Non ho intenzione di fermarmi presto”.Il primo intervento lo ha fatto a 18 anni: rinoplastica da 5.000 euro. Da allora, non si è più fermato. Il suo viso ha subito lifting, filler alle sopracciglia, mento, labbra, oltre alla depilazione laser e all’applicazione di faccette dentali. Ad oggi ha speso 70mila euro.“Ho iniziato a cambiare il mio aspetto a soli 14 anni. Ho fatto il Botox su ogni centimetro del mio viso – racconta -. Ilfattoquotidiano.it - “Voglio gli zigomi più grandi del mondo. Ho speso più di 70mila euro per 100 interventi di chirurgia estetica”: la confessione di Patrick Mast Leggi su Ilfattoquotidiano.it ha 30 anni, viene da Francoforte e ha un obbiettivo: “Diventare l’uomo con glipiùdel”, come riporta il Daily Star. Una missioneportata avanti con filler, botox e decine di procedure chirurgiche. “Ogni mese mi sottopongo a filler e iniezioni di Botox per migliorare il mio aspetto: mi costano circa 1.670 sterline (2.000) al mese, ma adoro i risultati. Non ho intenzione di fermarmi presto”.Il primo intervento lo ha fatto a 18 anni: rinoplastica da 5.000. Da allora, non si è più fermato. Il suo viso ha subito lifting, filler alle sopracciglia, mento, labbra, oltre alla depilazione laser e all’applicazione di faccette dentali. Ad oggi ha.“Ho iniziato a cambiare il mio aspetto a soli 14 anni. Ho fatto il Botox su ogni centimetro del mio viso – racconta -.

