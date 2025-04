Nuovo ‘blitz’ del Papa | visita a Santa Maria Maggiore e preghiera davanti alla Salus Populi Romani

Nuovo ‘blitz’ di Papa Francesco. Bergoglio è arrivato a sorpresa a Santa Maria Maggiore per pregare la Salus Populi Romani, titolo dato all’icona bizantina raffigurante la Madonna col Bambino che si trova nella cappella Paolina (o Borghese) della basilica. Come ricorda la Sala stampa vaticana, l’omaggio alla Salus Populi Romani è una consuetudine per il Pontefice, avviata all’indomani dell’elezione e mantenuta prima e dopo ogni viaggio apostolico.Nel primo pomeriggio di oggi #PapaFrancesco ha raggiunto la Basilica di Santa Maria Maggiore e, alla vigilia della Domenica delle Palme e della Settimana Santa, si è fermato a pregare davanti all’icona della Vergine, Salus Populi Romani.@HolySeePress pic.twitter.com/3mMtJgBdir— Vatican News (@vaticannewsit) April 12, 2025Francesco si era fermato a Santa Maria Maggiore anche al termine del ricovero al Policlinico Gemelli Non solo: il Papa si era fermato nel piazzale antistante la Basilica di Santa Maria Maggiore anche al termine del lungo ricovero al Policlinico Gemelli prima di rientrare a Casa Santa Marta, consegnando un mazzo di fiori al cardinale Rolandas Makrickas, arciprete coadiutore della basilica, da porre davanti all’icona della Vergine. Lettera43.it - Nuovo ‘blitz’ del Papa: visita a Santa Maria Maggiore e preghiera davanti alla Salus Populi Romani Leggi su Lettera43.it diFrancesco. Bergoglio è arrivato a sorpresa aper pregare la, titolo dato all’icona bizantina raffigurante la Madonna col Bambino che si trova nella cappella Paolina (o Borghese) della basilica. Come ricorda la Sala stampa vaticana, l’omaggioè una consuetudine per il Pontefice, avviata all’indomani dell’elezione e mantenuta prima e dopo ogni viaggio apostolico.Nel primo pomeriggio di oggi #Francesco ha raggiunto la Basilica die,vigilia della Domenica delle Palme e della Settimana, si è fermato a pregareall’icona della Vergine,.@HolySeePress pic.twitter.com/3mMtJgBdir— Vatican News (@vaticannewsit) April 12, 2025Francesco si era fermato aanche al termine del ricovero al Policlinico Gemelli Non solo: ilsi era fermato nel piazzale antistante la Basilica dianche al termine del lungo ricovero al Policlinico Gemelli prima di rientrare a CasaMarta, consegnando un mazzo di fiori al cardinale Rolandas Makrickas, arciprete coadiutore della basilica, da porreall’icona della Vergine.

