Grande Fratello indiscrezione bomba sulla concorrente | chi sarebbe incinta

indiscrezione clamorosa sta facendo tremare il mondo del gossip. Una ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, potrebbe essere incinta. La voce, lanciata sui social da una follower e poi rilanciata dalla nota influencer Deianira Marzano, ha infiammato in poche ore i fan del reality show di Canale 5. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Costantino Vitagliano, dopo la malattia ritrova l’amore: chi è la nuova fidanzataLeggi anche: Shaila, tam tam impazzito nelle ultime ore: si troverebbe in ospedaleEx concorrente del Grande Fratello incinta?L’indiscrezione si è rapidamente diffusa online e i follower più attenti non smettono di analizzare ogni dettaglio: foto sfocate, silenzi sospetti e assenze dai social. Un comportamento che ha fatto pensare a molti che qualcosa di importante stia davvero accadendo. Tvzap.it - “Grande Fratello”, indiscrezione bomba sulla concorrente: chi sarebbe incinta Leggi su Tvzap.it Personaggi Tv. Un’clamorosa sta facendo tremare il mondo del gossip. Una exdell’ultima edizione del, potrebbe essere. La voce, lanciata sui social da una follower e poi rilanciata dalla nota influencer Deianira Marzano, ha infiammato in poche ore i fan del reality show di Canale 5. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Costantino Vitagliano, dopo la malattia ritrova l’amore: chi è la nuova fidanzataLeggi anche: Shaila, tam tam impazzito nelle ultime ore: si troverebbe in ospedaleExdel?L’si è rapidamente diffusa online e i follower più attenti non smettono di analizzare ogni dettaglio: foto sfocate, silenzi sospetti e assenze dai social. Un comportamento che ha fatto pensare a molti che qualcosa di importante stia davvero accadendo.

