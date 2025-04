Centinaia di partecipanti al corteo ambientalista in città | Stop allo sfruttamento delle risorse della terra

"Usciamo dalla camera a gas": questo è il grido (e il titolo) della manifestazione scattata questo pomeriggio in Darsena a Ravenna. Una mobilitazione di carattere nazionale nata per opporsi alla "corsa sfrenata allo sfruttamento delle risorse della terra" e per ribadire il proprio "no".

Strategie di lotta allo sfruttamento

Mondi animali, corpi non umani e binarismo ontologico (pp. 141, euro 12) di Laura Fernández Aguilera esce in italiano per ombre corte nella traduzione dal castigliano di feminoska (collana ...

L’attrice Angelica Massera : “Internet può essere pericoloso. No allo sfruttamento dei figli per soldi. Serve un sindacato”

"Troppi pregiudizi su chi lavora con i social. Servono più tutele, non solo per i bambini esposti sulle piattaforme, ma anche per noi genitori". L'articolo L’attrice Angelica Massera: “Internet può ...

"allo sfruttamento al recupero delle cave dei Colli Euganei"

La particolare natura geologica e geografica dei Colli Euganei hanno fatto sì che fin dalla Preistoria l'area fosse oggetto di escavazione. Approfondiamo le ragioni e le conseguenze di tale ...

