Dopo la visita al pronto soccorso cade in ospedale Muore a 57 anni dopo 4 giorni di agonia

anni, che si è spenta quattro giorni dopo una caduta che si è verificata all'ospedale Morgagni-Pierantoni. La vicenda è stata riportata sulle pagine di sabato del Corriere Romagna. Secondo quanto ricostruito, lunedì la. Forlitoday.it - Dopo la visita al pronto soccorso cade in ospedale. Muore a 57 anni dopo 4 giorni di agonia Leggi su Forlitoday.it E' finito sui tavoli della Procura di Forlì il caso di una forlivese di 57, che si è spenta quattrouna caduta che si è verificata all'Morgagni-Pierantoni. La vicenda è stata riportata sulle pagine di sabato del Corriere Romagna. Secondo quanto ricostruito, lunedì la.

Dopo la visita al pronto soccorso cade in ospedale. Muore a 57 anni dopo 4 giorni di agonia. Morte di Trozzi, indagati 4 medici. L’accusa è quella di omicidio colposo. Corsano, sindaco muore dopo visita al pronto soccorso: indagini in corso. Tragedia a Cavallino Treporti: muore a 60 anni dopo una visita in pronto soccorso, l’Ulss dispone l’autopsia. Sanità: nuova visita a sorpresa di Bucci al pronto soccorso del Galliera. L'imprenditore Massimiliano Trozzi dimesso dall'ospedale e morto dopo 5 giorni: esposto dei genitori, vogliono. Ne parlano su altre fonti

