Ha accettato la Juve | Conte ha già detto sì un dettaglio fa infuriare il Napoli

Antonio Conte potrebbe diventare il prossimo allenatore della Juventus: il tecnico del Napoli avrebbe già dato il suo benestare alla proposta bianconera. L'allenatore salentino potrebbe tornare a sedersi sulla panchina bianconera il prossimo anno, anzi avrebbe già detto di sì ad una condizione posta dalla società. L'attuale tecnico del Napoli ha un contratto di altri due anni con la società di De Laurentiis, ma l'impegno assunto a giugno scorso non rappresenterebbe un problema sulla strada del ritorno a Torino, per quello che – stando alle indiscrezioni provenienti dal Piemonte – sarebbe sempre stato il suo vero desiderio: allenare nuovamente la Juventus. Ora il desiderio potrebbe essere esaudito, almeno stando a quanto affermato dal giornalista (e tifoso Juventino) Marcello Chirico intervenuto a 'Televomero' per parlare proprio del futuro dell'attuale allenatore azzurro.

