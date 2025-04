Atp Montecarlo 2025 Musetti in campo contro de Minaur | dove vedere la partita in tv

Musetti a caccia dell’impresa. Il tennista azzurro, n°16 del mondo, scende in campo contro l’australiano Alex de Minaur, n°10 del ranking e n°8 del tabellone, nella semifinale dell’Atp Montecarlo 2025. Per il 23enne di Carrara si tratta della prima semifinale in un torneo Masters 1000. Ai quarti è riuscito a sconfiggere in rimonta il greco Stefanos Tsitsipas (n°8) con il punteggio di 1-6 6-3 6-4. L’occasione sta volta è ghiotta: se vincesse il titolo Musetti entrerebbe nella top-10. Eyes on the prize ??Who will reach the #RolexMontecarloMasters final? ? pic.twitter.com/2lJLFCgRMs— ATP Tour (@atptour) April 11, 2025dove vedere in tv la partita tra Musetti e de MinaurSarà possibile vedere la partita solo sui canali Sky: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go, Now e TennisTv. Lapresse.it - Atp Montecarlo 2025, Musetti in campo contro de Minaur: dove vedere la partita in tv Leggi su Lapresse.it Lorenzoa caccia dell’impresa. Il tennista azzurro, n°16 del mondo, scende inl’australiano Alex de, n°10 del ranking e n°8 del tabellone, nella semifinale dell’Atp. Per il 23enne di Carrara si tratta della prima semifinale in un torneo Masters 1000. Ai quarti è riuscito a sconfiggere in rimonta il greco Stefanos Tsitsipas (n°8) con il punteggio di 1-6 6-3 6-4. L’occasione sta volta è ghiotta: se vincesse il titoloentrerebbe nella top-10. Eyes on the prize ??Who will reach the #RolexMasters final? ? pic.twitter.com/2lJLFCgRMs— ATP Tour (@atptour) April 11,in tv latrae deSarà possibilelasolo sui canali Sky: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go, Now e TennisTv.

