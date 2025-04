Salerno nel Medioevo | giullari e cantastorie protagonisti alla Fiera del Crocifisso Ritrovato

giullari e cantastorie”: questo lo slogan della XXXIII Fiera del Crocifisso Ritrovato che si svolgerà nelle strade, nei vicoli e nelle piazze del Centro storico di Salerno da giovedì 24 aprile a domenica 27 aprile 2025, con la direzione creativa di Gianluca Foresi. Si tratta di una delle maggiori fiere medievali d’Italia, di recente riconosciuta dal Ministero della Cultura tra le rievocazioni storiche di interesse nazionale. La kermesse sarà inaugurata, come di consueto, un’ora prima del tramonto, giovedì 24 aprile, con la partenza del Corteo storico, alle 17.45. I figuranti in abiti d’epoca percorreranno le stradine della città antica per portarsi in Piazza Portanova, ove avrà luogo alle 18.45 lo spettacolo di apertura. Dopo i saluti istituzionali, ci saranno: l’introduzione in rima del maestro di Fiera Gianluca Foresi, poi il Gruppo sbandieratori Città de la Cava “Li Quattro Distretti – Luca Barba” 1969; i Falconieri dell’Irno con “Il volo dei rapaci”; la Compagnia Magma Musica e giullaria e gli Acrobati del Borgo Peripezie et Astuzie. Leggi su Ildenaro.it “Tra”: questo lo slogan della XXXIIIdelche si svolgerà nelle strade, nei vicoli e nelle piazze del Centro storico dida giovedì 24 aprile a domenica 27 aprile 2025, con la direzione creativa di Gianluca Foresi. Si tratta di una delle maggiori fiere medievali d’Italia, di recente riconosciuta dal Ministero della Cultura tra le rievocazioni storiche di interesse nazionale. La kermesse sarà inaugurata, come di consueto, un’ora prima del tramonto, giovedì 24 aprile, con la partenza del Corteo storico, alle 17.45. I figuranti in abiti d’epoca percorreranno le stradine della città antica per portarsi in Piazza Portanova, ove avrà luogo alle 18.45 lo spettacolo di apertura. Dopo i saluti istituzionali, ci saranno: l’introduzione in rima del maestro diGianluca Foresi, poi il Gruppo sbandieratori Città de la Cava “Li Quattro Distretti – Luca Barba” 1969; i Falconieri dell’Irno con “Il volo dei rapaci”; la Compagnia Magma Musica ea e gli Acrobati del Borgo Peripezie et Astuzie.

