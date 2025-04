Cortemaggiore l’impianto di stoccaggio compie 60 anni

anni dalla sua inaugurazione, l’impianto di stoccaggio Stogit di Cortemaggiore ha aperto le porte alla cittadinanza e alle istituzioni. Nella giornata di oggi, infatti, presso il sito si sono svolti due momenti di visita, coordinati da personale Snam. Il primo, al mattino, ha. Ilpiacenza.it - Cortemaggiore, l’impianto di stoccaggio compie 60 anni Leggi su Ilpiacenza.it In occasione dei 60dalla sua inaugurazione,diStogit diha aperto le porte alla cittadinanza e alle istituzioni. Nella giornata di oggi, infatti, presso il sito si sono svolti due momenti di visita, coordinati da personale Snam. Il primo, al mattino, ha.

Potrebbe interessarti anche:

Eboli - impianto crematorio nel mirino : “Violazione delle norme regionali - rischio danno erariale”

Non si placano le polemiche a Eboli in seguito alla recente delibera numero 61 del 18 marzo 2025 della Giunta comunale, che ha espresso parere favorevole all'avvio della procedura di project ...

Maxi impianto a batteria 'Bess' - assemblea infuocata. L'assessore : “I 600mila euro di compensazioni vadano al quartiere”

Hanno chiesto garanzie per la sicurezza, ma anche per la vivibilità della zona di Durazzanino, i circa 90 cittadini che hanno gremito l'incontro pubblico con la cittadinanza organizzato per dare ...

Intesa Sanpaolo finanzia l’impianto fotovoltaico più esteso dello Stato di New York

La Divisione Imi – Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, ha strutturato e in parte sottoscritto assieme a un pool di banche internazionali un prestito a ...

(Come riportato da bitmat.it:) In Thailandia un nuovo impianto per lo stoccaggio di idrogeno verde - L’impianto, destinato alla conservazione e gestione dell’idrogeno prodotto tramite elettrolizzatori AEM Enapter, testimonia la presenza sempre più rilevante di Simplifhy anche in contesti ...