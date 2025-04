Tecnologie digitali efficienti e pulite biotecnologie | 30 milioni di euro dalla Regione

milioni di euro a sostegno di investimenti di sviluppo e fabbricazione di ‘Tecnologie critiche’ e di attività di ricerca e innovazione a esse collegate.Risorse stanziate dalla Regione per dare impulso in Emilia-Romagna a campi come la microelettronica, il cloud computing, l’intelligenza. Parmatoday.it - Tecnologie digitali, efficienti e pulite, biotecnologie: 30 milioni di euro dalla Regione Leggi su Parmatoday.it Trentadia sostegno di investimenti di sviluppo e fabbricazione di ‘critiche’ e di attività di ricerca e innovazione a esse collegate.Risorse stanziateper dare impulso in Emilia-Romagna a campi come la microelettronica, il cloud computing, l’intelligenza.

Tecnologie digitali, efficienti e pulite, biotecnologie: 30 milioni di euro dalla Regione. Comunicato Regione: Innovazione. Tecnologie digitali, efficienti e pulite, biotecnologie: 30 milioni di euro dalla Regione a sostegno di investimenti e progetti di ricerca di grandi imprese e Pmi dell'Emilia-Romagna. Il vicepresidente Colla: "Stanziamento senza.

