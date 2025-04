Ilfattoquotidiano.it - “Mio fratello Rino Gaetano ha litigato per difendere Mia Martini quando parlavano male di lei. Da buon calabrese era bello incazzoso”: parla la sorella Anna

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, 80 anni, è l’unicadel cantautore, scomparso il 2 giugno del 1981 in un incidente sulla Nomentana.in una intervista a Il Corriere della Sera ha ricordato il, dove ha raccontato l’infanzia difficile e l’incidente in cui il cantautore di ‘A mano a mano’ ha perso la vita a 30 anni e 8 mesi. “Cosa mi manca di mio? Tutto”, ha detto.Il nome completo diera Salvatore: “Dallo zio paterno, di secondo nome Antonio, come l’altro zio. Non riuscivo a chiamarlo Salvato. Troppo lungo, diventò”. Un’infanzia non troppo felice: “Erano tempi magri, c’era la fame. A casa il latte non lo vedevamo mai. Per fortuna nostro padre lavorava al forno. Ci portava ogni giorno il pane caldo caldo. Nonna ci metteva sopra l’olio e lo zucchero, era la nostra colazione”, ha dettoche non ha ricordi di vacanze di famiglia: “Non si poteva.