Fuori dal reality The Couple previsioni nere per la coppia in vista della prima eliminazione

Couple ormai alle porte, cresce l’attesa per scoprire chi continuerà la corsa al montepremi da sogno messo in palio da Mediaset. Il reality show di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, ha già iniziato a delineare le dinamiche tra i concorrenti, offrendo al pubblico i primi indizi su simpatie, strategie e, soprattutto, possibili eliminazioni. Tra coppie affiatate e altre in evidente difficoltà, l’aria si fa tesa in vista del primo verdetto ufficiale, atteso subito dopo Pasqua.Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli sembrano aver conquistato fin da subito i telespettatori, piazzandosi nettamente in testa nelle preferenze del pubblico con un impressionante 72 per cento dei voti secondo un sondaggio realizzato dal sito Angolo delle Notizie. I due partono con i favori del pronostico e, salvo clamorosi colpi di scena, sembrano destinati a restare a lungo nella competizione. Leggi su Caffeinamagazine.it Con la seconda puntata di Theormai alle porte, cresce l’attesa per scoprire chi continuerà la corsa al montepremi da sogno messo in palio da Mediaset. Ilshow di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, ha già iniziato a delineare le dinamiche tra i concorrenti, offrendo al pubblico i primi indizi su simpatie, strategie e, soprattutto, possibili eliminazioni. Tra coppie affiatate e altre in evidente difficoltà, l’aria si fa tesa indel primo verdetto ufficiale, atteso subito dopo Pasqua.Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli sembrano aver conquistato fin da subito i telespettatori, piazzandosi nettamente in testa nelle preferenze del pubblico con un impressionante 72 per cento dei voti secondo un sondaggio realizzato dal sito Angolo delle Notizie. I due partono con i favori del pronostico e, salvo clamorosi colpi di scena, sembrano destinati a restare a lungo nella competizione.

Potrebbe interessarti anche:

The Couple : Chi è Jasmine Carrisi? Tutto sulla Concorrente del Nuovo Reality Show di Canale5

Conosciamo meglio una delle concorrenti in gara del nuovo reality show di Canale 5, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi!

Mister Movie | The Couple avrà la Diretta 24h - il nuovo reality game di Ilary Blasi su Canale 5

A partire da lunedì 7 aprile, Canale 5 accoglierà un nuovo, avvincente reality game: TheCouple. Il programma, condotto da Ilary Blasi, vedrà i concorrenti partecipare in coppie, sfidandosi in ...

“Antonino Spinalbese concorrente di The Couple” - nuove indiscrezioni sul cast del reality di Ilary Blasi

Lunedì 7 aprile inizierà The Couple, il nuovo reality di Ilary Blasi che vedrà 8 coppie sfidarsi per conquistare il montepremi finale da 1 milione di euro. Alcuni protagonisti sono già stati ...

The Couple: sorpresa nel reality di Mediaset e la 'beffa' per gli ex del Grande Fratello. The Couple, le pagelle: il ritorno di Ilary Blasi (9), Spinalbese il Casanova perduto (5), la casa del Grande. Manila Nazzaro, lo scivolone a The Couple e la reazione (choc) dell’ex Amoruso: “Quando le persone vivono nella menzogna…”. Grande Fratello, Shaila Gatta spiega perché ha scaricato Lorenzo: “So quello che ho vissuto”, il retroscena svelato. Ilary Blasi ci riprova con The Couple, l'erede del Grande Fratello (ma con le coppie vip). Otto coppie in gara, un milione di euro in palio: su Canale 5 inizia la sfida di “The Couple”. Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da repubblica.it:) “The couple” e sappiamo già come finirà - C’è chi punta da decenni sulla fine del genere e invece quelli, i reality, continuano a venir fuori dalle fottute pareti (“They’re coming outta the goddamn walls!”, Alien ). Su Canale 5 era appena fin ...

(L’agenzia gossip.it ha pubblicato che:) Parte 'The Couple' condotto da Ilary Blasi, Spinalbese, ex di Belen, ci prova in diretta con lei: ''Vorrei portarti a cena fuori'' - Parte 'The Couple' condotto da Ilary Blasi, Spinalbese, ex di Belen, ci prova in diretta con lei: ''Vorrei portarti a cena fuori’' ...

(In base alle informazioni di napolike.it:) The Couple in replica, dove rivedere le puntate - Scopri dove vedere le repliche di The Couple e seguire la diretta 24 ore su 24, in TV e streaming, su Mediaset Extra e Mediaset Infinity.