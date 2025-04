LIVE Parigi-Roubaix femminile 2025 in DIRETTA | 20 corritrici al comando presenti Lotte Kopecky ed Elisa Balsamo

DIRETTA LIVE16.14 Perde qualcosina Emma Norsgaard, che ha ancora un vantaggio di 20” da amministrare.16.13 Nel gruppo delle fuggitive a trainare è la solita Lotte Kopecky (Team (Team SD Worx – Protime).16.11 10 km invece al Carrefour de l’Arbre, tratto iconico della Parigi-Roubaix.16.10 Mancano 7 sezioni in pavé, il prossimo sarà Cysoing à Bourghelles (3*) (1.3 km) tra 800 metri.16.09 Vantaggio notevole ora quello di Emma Norsgaard, 35 i secondi di vantaggio.16.06 30 km al velodromo di Roubaix! In testa c’è Emma Norsgaard (Lidl – Trek), ad inseguire un gruppo di 19 cicliste, dove sono presenti Lotte Kopecky, Lorena Wiebes, Marianne Vos ed Elisa Balsamo.16.04 Emma Norsgaard, danese della Lidl – Trek, tenta lo spunto e guadagna ben 23” sul gruppo.16.02 Si stacca Marie Le Net (FDJ – SUEZ) dalla testa della corsa. Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix femminile 2025 in DIRETTA: 20 corritrici al comando, presenti Lotte Kopecky ed Elisa Balsamo Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.14 Perde qualcosina Emma Norsgaard, che ha ancora un vantaggio di 20” da amministrare.16.13 Nel gruppo delle fuggitive a trainare è la solita(Team (Team SD Worx – Protime).16.11 10 km invece al Carrefour de l’Arbre, tratto iconico della.16.10 Mancano 7 sezioni in pavé, il prossimo sarà Cysoing à Bourghelles (3*) (1.3 km) tra 800 metri.16.09 Vantaggio notevole ora quello di Emma Norsgaard, 35 i secondi di vantaggio.16.06 30 km al velodromo di! In testa c’è Emma Norsgaard (Lidl – Trek), ad inseguire un gruppo di 19 cicliste, dove sono, Lorena Wiebes, Marianne Vos ed.16.04 Emma Norsgaard, danese della Lidl – Trek, tenta lo spunto e guadagna ben 23” sul gruppo.16.02 Si stacca Marie Le Net (FDJ – SUEZ) dalla testa della corsa.

