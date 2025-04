Fiera dei librai sold-out al debutto con Barbero | Per la pace serve mediare anche oggi

anche perché, anche solo del presente, si capisce poco. Solo una cosa la Storia insegna con certezza: non bisogna mai invadere la Russia”. Battute, riflessioni sulla Storia (anche di Bergamo), che può essere o meno “magistra vitae”, uno sguardo sul presente e sul futuro in mano ai giovani: il tutto espresso con l’ormai riconosciuta capacità divulgativa che ha saputo nel tempo coltivare un nutrito gruppo di appassionati. È andato sold out l’incontro con Alessandro Barbero, conosciutissimo storico e scrittore, docente di storia medievale, divulgatore televisivo e web, che sabato 12 aprile ha dialogato con Oliviero Bergamini, storico e giornalista Rai, nella cornice di Gres Art 671, in un’anteprima della Fiera dei librai che si terrà dal 19 aprile al 4 maggio sul Sentierone. Bergamonews.it - Fiera dei librai, sold-out al debutto con Barbero: “Per la pace serve mediare, anche oggi” Leggi su Bergamonews.it Bergamo. “Agli storici non si devono fare domande sul futuro,perché,solo del presente, si capisce poco. Solo una cosa la Storia insegna con certezza: non bisogna mai invadere la Russia”. Battute, riflessioni sulla Storia (di Bergamo), che può essere o meno “magistra vitae”, uno sguardo sul presente e sul futuro in mano ai giovani: il tutto espresso con l’ormai riconosciuta capacità divulgativa che ha saputo nel tempo coltivare un nutrito gruppo di appassionati. È andatoout l’incontro con Alessandro, conosciutissimo storico e scrittore, docente di storia medievale, divulgatore televisivo e web, che sabato 12 aprile ha dialogato con Oliviero Bergamini, storico e giornalista Rai, nella cornice di Gres Art 671, in un’anteprima delladeiche si terrà dal 19 aprile al 4 maggio sul Sentierone.

Fiera dei librai, sold-out al debutto con Barbero: "Per la pace serve mediare, anche oggi". Guerra, pace e imperi: Barbero da sold out per il debutto della Fiera dei librai - Foto e video. Super sold out per Barbero, che a Bergamo parlerà di "Pace, guerra, imperi". Fiera dei librai, pienone per Barbero. Com'è l'attesissima installazione di Paolo Sorrentino al Salone del Mobile. Barbero, storia da sold out: in 1.400 in lista d'attesa.

