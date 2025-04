Lazio-Roma il pronostico di Serie A | Derby da Under e non solo

Prosegue senza alcun tipo di sosta la 32° giornata di Serie A, che ci sta già regalando gol e spettacolo. Il piatto forte di questo turno di campionato metterà contrapposte due rivali cittadine, pronte a contendersi sia i 3 punti che un posto nella prossima Champions League. Stiamo parlando di Lazio e Roma, pronte a scendere in campo domani domenica 13 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico. La gara d'andata si è conclusa con il risultato di 2-0 in favore dei capitolini, desiderosi di confermarsi per proseguire la rimonta verso il 4° posto. I biancocelesti proveranno, invece, a riscattarsi dopo la sconfitta in Europa League. L'andamento di Lazio e Roma: Reduce dalla debacle per 2-0 con il Bodo Glimt nei quarti di finale d'andata di Coppa UEFA, la Lazio vede il Derby anche come un'opportunità per tornare sulla retta via.

Pronostico Lazio-Roma | Serie A 2024/25. Pronostico Lazio-Roma quote analisi 32ª giornata Serie A. Pronostico Lazio-Roma: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere. Pronostico Lazio - Roma: derby che vale la Champions, Lazio favorita ma occhio alla combo goal a 3.00. Pronostico Lazio-Roma, analisi e news sul match. Serie A, Lazio-Roma: analisi, pronostico e probabili formazioni. Ne parlano su altre fonti

