LIVE Musetti-De Minaur 0-0 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | inizia la semifinale

DIRETTA LIVE15.37 Musetti servirà per primo nel game d’apertura.15.35 inizia la fase di riscaldamento.15.34 Giocatori in campo.15.33 Musetti e De Minaur sono 1-1 nei precedenti, ma non si sono mai affrontati sulla terra.15.24 Alcaraz ha chiuso in due set con Davidovich Fokina ed è il primo semifinalista. Tra circa 15 minuti scenderanno in campo Musetti e De Minaur.14.16 Buongiorno amici di OA Sport. Alcaraz ha appena vinto il primo set contro Davidovich Fokina per 7-6 dopo poco più di un’ora di gioco. A seguire toccherà a Musetti-De Minaur.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale dell’ATP di Montecarlo 2025 tra Lorenzo Musetti ed Alex De Minaur. Chi vince affronterà nell’atto conclusivo di sicuro uno spagnolo: o Carlos Alcaraz o Alejandro Davidovich Fokina. Oasport.it - LIVE Musetti-De Minaur 0-0, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: inizia la semifinale Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.37servirà per primo nel game d’apertura.15.35la fase di riscaldamento.15.34 Giocatori in campo.15.33e Desono 1-1 nei precedenti, ma non si sono mai affrontati sulla terra.15.24 Alcaraz ha chiuso in due set con Davidovich Fokina ed è il primo semifinalista. Tra circa 15 minuti scenderanno in campoe De.14.16 Buongiorno amici di OA Sport. Alcaraz ha appena vinto il primo set contro Davidovich Fokina per 7-6 dopo poco più di un’ora di gioco. A seguire toccherà a-De.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladell’ATP ditra Lorenzoed Alex De. Chi vince affronterà nell’atto conclusivo di sicuro uno spagnolo: o Carlos Alcaraz o Alejandro Davidovich Fokina.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti vola in semifinale a Montecarlo. Il tennista azzurro ha battuto oggi, venerdì 11 aprile, Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 in tre set

