Calciomercato Juventus quell’attaccante è in cima alla lista per l’estate! Conferme sull’obiettivo | ecco la possibile offerta dei bianconeri

JuventusNews24Calciomercato Juventus, l'attaccante è in cima alla lista! Conferme sull'obiettivo Hojlund. Tutti gli aggiornamentiCome riportato da Calciomercato.com, il Calciomercato Juve è attivo sul profilo di Rasmus Hojlund: l'attaccante danese classe 2003, ex Atalanta, sarebbe infatti in cima alla lista della dirigenza con Victor Osimhen.Il club starebbe pensando al prestito dal Manchester United e potrebbe provarci già per il Mondiale per Club. I bianconeri piombano così anche su Hojlund in vista della prossima estate. Si attendono ora ulteriori Conferme.Leggi su Juventusnews24.com

