Poliziotto di 27 anni muore in un incidente in auto

anni, originario dalla Sicilia e agente della polizia penitenziaria di Rovigo. L’incidente mortale è successo ad Occhiobello la scorsa notte, intorno alle 3.20 circa lungo la Strada Statale 16 in prossimità della rotatoria. Si è trattato, secondo le ricostruzioni ancora in fase di accertamento, di un’auto uscita di strada che non avrebbe coinvolto altri mezzi. L’auto è poi finita contro un palo dell’illuminazione. Chi sono i giovani coinvolti Lanteri era alla guida ed è deceduto sul colpo a causa dell’impatto fortissimo che ha distrutto l’auto. A bordo c’era anche un altro giovane, 21 anni, anche lui agente della polizia penitenziaria nel carcere di Rovigo. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del Suem118 ha dovuto constatare il decesso del 27enne alla guida. Ilrestodelcarlino.it - Poliziotto di 27 anni muore in un incidente in auto Leggi su Ilrestodelcarlino.it Occhiobello, 12 aprile 2025 – Una nuova tragedia della strada. La vittima stavolta si chiamava Fabio Lanteri, 27, originario dalla Sicilia e agente della polizia penitenziaria di Rovigo. L’mortale è successo ad Occhiobello la scorsa notte, intorno alle 3.20 circa lungo la Strada Statale 16 in prossimità della rotatoria. Si è trattato, secondo le ricostruzioni ancora in fase di accertamento, di un’uscita di strada che non avrebbe coinvolto altri mezzi. L’è poi finita contro un palo dell’illuminazione. Chi sono i giovani coinvolti Lanteri era alla guida ed è deceduto sul colpo a causa dell’impatto fortissimo che ha distrutto l’. A bordo c’era anche un altro giovane, 21, anche lui agente della polizia penitenziaria nel carcere di Rovigo. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del Suem118 ha dovuto constatare il decesso del 27enne alla guida.

Potrebbe interessarti anche:

Travolge e ferisce un controllore della sosta - poi sferra un pugno ad un poliziotto : 30enne arrestato

Un 30enne straniero, che si trovava in sella alla sua bicicletta in via d'Azeglio, ha cercato di scappare ad un controllo, poi ha sferrato un pugno ad un poliziotto. L'uomo ha anche attraversato a ...

"Un poliziotto a ogni angolo?" : Galli della Loggia stronca Montanari in tv | Video

"Cosa pensa di questo clima contro le occupazioni e le manifestazioni che si sta creando?": Corrado Formigli lo ha chiesto a Ernesto Galli della Loggia nello studio di PiazzaPulita su La7. E lo ...

Salerno - usura e assunzioni fittizie di migranti per favorire il clan camorristico : tra gli arrestati anche un ex poliziotto della Mobile

Tra i 28 destinatari delle misure cautelari della Procura di Salerno con accuse di usura e favoreggiamento dell’ingresso illegale sul territorio italiano di cittadini extracomunitari, inchiesta che ...

Poliziotto di 27 anni muore in un incidente in auto. Tragedia nella notte a Occhiobello: muore giovane agente della penitenziaria 27enne, grave un collega. Marco Torre, il poliziotto morto a 27 anni sul raccordo anulare mentre andava al lavoro. Incidente sul Raccordo: il poliziotto Marco Torre muore in moto a 27 anni, mezzo in fiamme. Corsia chiusa tra…. Roma, poliziotto cade in moto e muore sul Raccordo anulare a Selva Candida. Nel 2024 le vittime sono 77. Marco Torre, poliziotto del Viminale morto in un incidente in moto sul Gra: aveva 27 anni. Cosa è successo. Ne parlano su altre fonti

(A riportarlo è msn.com:) Poliziotto di 27 anni muore in un incidente in auto - Tragico schianto a Occhiobello: Fabio Lanteri era agente della penitenziaria nel carcere di Rovigo. Ferito anche un suo collega di 21 anni ...

(Stando a quanto scrive msn.com:) Fabio Lanteri, agente di polizia penitenziaria muore a 27 anni in un incidente stradale: il collega 23enne in auto con lui è in pericolo di vita - ROVIGO - L'impatto nella notte è stato violentissimo: un'auto ha perso il controllo, ribaltandosi dopo essere salita sul cordolo di sicurezza della rotatoria e schiantandosi contro ...

(Da una nota di rainews.it si apprende che:) Occhiobello, esce di strada con l'auto: muore un 27enne, grave il passeggero - La vittima si chiamava Fabio Lanteri. Lo schianto dopo essere salito con la propria vettura sul cordolo di una rotatoria ...