Parigi-Roubaix 2025 | van der Poel cerca il tris Pedersen e Pogacar pronti a dare battaglia

Parigi-Roubaix, la regina delle classiche. Partenza da Compiegne e arrivo dopo 259 km nel velodromo più famoso al mondo: nel mezzo 55 kilometri di pavé, con tratti leggendari come la Foresta di Arenberg, Mons-en-Pevele e il Carrefour de l’Arbre, che promettono grande spettacolo. Confermata la variazione già in vigore lo scorso anno, con una serie di curve che hanno l’obiettivo di rallentare la velocità di ingresso al Trouée d’Arenberg, che fino al 2023 veniva approcciato a ritmi altissimi e spesso si è rivelato teatro di cadute.Ogni settore potrebbe fare la differenza, e la testimonianza lampante l’ha data Mathieu van der Poel nella scorsa edizione, quando partì in solitaria a 60 km dal traguardo nel settore di pavé numero 13 (Orchies). Leggi su Sportface.it Il momento più atteso della primavera per gli appassionati di ciclismo è arrivato: mancano meno di 24 ore al via della, la regina delle classiche. Partenza da Compiegne e arrivo dopo 259 km nel velodromo più famoso al mondo: nel mezzo 55 kilometri di pavé, con tratti leggendari come la Foresta di Arenberg, Mons-en-Pevele e il Carrefour de l’Arbre, che promettono grande spettacolo. Confermata la variazione già in vigore lo scorso anno, con una serie di curve che hanno l’obiettivo di rallentare la velocità di ingresso al Trouée d’Arenberg, che fino al 2023 veniva approcciato a ritmi altissimi e spesso si è rivelato teatro di cadute.Ogni settore potrebbe fare la differenza, e la testimonianza lampante l’ha data Mathieu van dernella scorsa edizione, quando partì in solitaria a 60 km dal traguardo nel settore di pavé numero 13 (Orchies).

Potrebbe interessarti anche:

LIVE Parigi-Roubaix femminile 2025 in DIRETTA : comincia il primo tratto in pavé della corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Foratura anche per Kirstie Van Haaften (Cofidis Women Team) e Vittoria Guazzini (FDJ – SUEZ). 14.47 Subito foratura per Floortje Mackaij, corritrice ...

Parigi-Roubaix 2025 - i timori dell'UAE Team Emirates XRG per Pogacar : "Speriamo non vada"

Roma, 10 marzo 2025 - Dopo la vittoria senza molti problemi dell'UAE Tour 2025, la prima corsa di un giorno della nuova stagione si è chiusa con l'ennesimo trionfo, ma qualche segno l'ha lasciato, ...

Parigi-Roubaix 2025 : Tadej Pogacar favorito n.1 alla prima partecipazione?

È l’uomo del momento, lo è praticamente da anni, ancor di più dopo domenica. Il modo in cui Tadej Pogacar ha vinto, anzi dominato, il Giro delle Fiandre ha strabiliato sempre più gli addetti ai ...

Parigi Roubaix 2025: percorso e dove vedere la corsa maschile e femminile in diretta e streaming | Ciclismo. Parigi-Roubaix 2025 in tv: percorso, orari, favoriti e settori di pavé. Parigi-Roubaix 2025, Mathieu van der Poel soffre ma è in crescita: "Ho avuto problemi, ma mi sento molto meglio. Ganna? Potrebbe essere la corsa ideale per lui". Parigi-Roubaix, dove vedere la gara di ciclismo in tv e streaming: gli orari. Startlist Parigi-Roubaix provvisoria: Pogacar, van der Poel, van Aert, Ganna, Milan, Pedersen, Philipsen. Parigi-Roubaix 2025: tutto sulla Regina delle Classiche, tra pavé, leggende e nuovi favoriti. Ne parlano su altre fonti

(Dalle pagine di msn.com si apprende che:) Parigi-Roubaix 2025, Mathieu van der Poel soffre ma è in crescita: “Ho avuto problemi, ma mi sento molto meglio. Ganna? Potrebbe essere la corsa ideale per lui” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

(A darne comunicazione è oasport.it:) Parigi-Roubaix 2025: il borsino dei favoriti. Pogacar e van der Poel partono alla pari, Ganna poco dietro - Siamo alla vigilia dell'Inferno del Nord. Domani (attenzione alle condizioni meteo che potrebbero ribaltare la situazione) appuntamento da Compiègne al ...

(Risulta da fonti di msn.com che:) Favoriti Parigi Roubaix 2025: i 10 nomi da seguire. Ganna sfida Van der Poel e Pogacar - Da Van der Poel a Pogacar, da Ganna a Van Aert, passando per Pedersen, Kung e Merlier: i dieci possibili protagonisti della Roubaix ...