Orazio e Rosina chi erano genitori di Costantino Vitagliano | Con mamma un rapporto bellissimo

Costantino Vitagliano è sempre stato molto legato ai suoi genitori, papà Orazio e mamma Rosina, scomparsi da qualche anno. Dal 2018, infatti, Costantino ha dovuto fare i conti con la perdita del padre, mentre la madre è morta nel 2021 a causa di una gravissima malattia. "Il male se la mangiava, ero impotente, avrei voluto guarirla, potevo chiamare chiunque ma non serviva a nulla. Sapeva sempre se stavo male, lo capiva anche se non vivevo più a casa", il ricordo di Costantino Vitagliano.L'ex tronista a quanto pare ha sempre avuto un rapporto splendido coi suoi genitori, anche se la madre è stata sicuramente una figura più presente per lui. Con il padre Orazio le cose sono andate un po' diversamente ma ad unirli c'è sempre stato un affetto sincero. "Non volevo che toccassero i miei genitori, non volevano andare in televisione, per questo ho fatto errori e li ho pagati tutti", ha ricordato l'ex modello, parlando del periodo in cui era al massimo della popolarità.

