Milan addio Theo Hernandez | scelto già l’erede 25 milioni e si chiude

Milan, con Theo Hernandez può ancora succedere ma una separazione sembra essere dietro l’angolo: il club ha già scelto l’erede.Il Milan, dopo la pesante vittoria in casa dell’Udinese (0-4), sta continuando a lavorare sul futuro. Ad attirare particolarmente l’attenzione continua ad essere il profilo di Theo Hernandez: ecco cosa filtra e chi sembra essere destinato a prendere il suo posto.Calciomercato Milan: il piano per il futuro, Theo Hernandes è sempre più lontanoLa valutazione di Theo Hernandez è al momento complicato, dopo la stagione che ha vissuto più bassi che alti. Fino ad almeno un paio di stagioni fa, aveva una quotazione di circa 70 e gli 80 milioni di euro. Un giocatore completo, capace di spaccare le partite con le sue accelerate sulla fascia sinistra.Calciomercato Milan: il piano per il futuro, Theo Hernandes è sempre più lontano (Ansa Foto) – RompipalloneMa il vento sembra essere cambiato: tra una situazione contrattuale incerta e un’annata non proprio da standing ovation, il valore del francese è un punto interrogativo. Rompipallone.it - Milan, addio Theo Hernandez: scelto già l’erede, 25 milioni e si chiude Leggi su Rompipallone.it , conpuò ancora succedere ma una separazione sembra essere dietro l’angolo: il club ha già.Il, dopo la pesante vittoria in casa dell’Udinese (0-4), sta continuando a lavorare sul futuro. Ad attirare particolarmente l’attenzione continua ad essere il profilo di: ecco cosa filtra e chi sembra essere destinato a prendere il suo posto.Calciomercato: il piano per il futuro,Hernandes è sempre più lontanoLa valutazione diè al momento complicato, dopo la stagione che ha vissuto più bassi che alti. Fino ad almeno un paio di stagioni fa, aveva una quotazione di circa 70 e gli 80di euro. Un giocatore completo, capace di spaccare le partite con le sue accelerate sulla fascia sinistra.Calciomercato: il piano per il futuro,Hernandes è sempre più lontano (Ansa Foto) – RompipalloneMa il vento sembra essere cambiato: tra una situazione contrattuale incerta e un’annata non proprio da standing ovation, il valore del francese è un punto interrogativo.

Potrebbe interessarti anche:

Milan - Orlando duro : “Leao e Theo - bel pacchetto e si deve comprare bene”

Massimo Orlando ha commentato Napoli-Milan 2-1 sulle frequenze di TMW Radio. Poi il pensiero molto chiaro su cosa fare di Rafael Leao e di Theo Hernandez

Milan-Parma - Conceicao : “Theo e Leao? Sono scelte dell’allenatore”

Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Parma, partita della 22^ giornata della Serie A 2024-2025

Udinese-Milan - Conceicao : “Theo tra i migliori al mondo. Complimenti al pubblico”

Sérgio Conceicao, tecnico rossonero, ha parlato a 'Sky' al termine della sfida Udinese-Milan, 32^ giornata della Serie A 2024/2025

Milan, Theo Hernandez può tornare super col 3-4-3: il nuovo modulo di Conceicao lo rilancia, cosa cambia per il futuro. Le pagelle di Udinese-Milan: Theo Hernandez, serata da campione. Bijol travolto. Cento milioni per ripartire: senza Champions, il Milan sacrifica Theo e Tomori. Milan, Theo vicino all’addio? Spunta il nome del possibile sostituto. Lo stato di crisi del Milan, Theo Hernandez festeggia la secondogenita con Zoe Cristofoli e punta il Real Madrid. Milan, ultima offerta di rinnovo al campione: firma o addio. Le foto. Ne parlano su altre fonti

(Come si legge su msn.com:) Milan, Theo addio: i rossoneri trattano già per il sostituto - La storia tra Theo Hernandez e il Milan potrebbe essere giunta al capolinea: il Diavolo si tutela con un nome per la fascia sinistra. Theo Hernandez sta vivendo probabilmente la sua peggior stagione i ...

(In base a quanto diffuso da gazzetta.it:) Theo Hernandez, il Milan cambia modulo e lui ne approfitta: a segno dopo 3 mesi - Nel poker inflitto all'Udinese il francese si riscopre devastante in fase offensiva. Per i fantallenatori che hanno creduto in lui sono in arrivo altri bonus?

() Milan, il gol di Theo Hernandez fa scoppiare la polemica: Marelli fa chiarezza - Il terzo dei quattro gol dei rossoneri è stato al centro delle polemiche: era da annullare? Ecco il commento Il Milan inaugura questo turno di Serie A con una netta vittoria in casa dell’Udinese per 4 ...