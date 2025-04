Nella primissima sede storica della Perugina nasce LAB il polo didattico della Città del Cioccolato

Si arricchisce di un nuovo e prezioso innesto il progetto della Città del Cioccolato promosso da Destinazione Cioccolato Srl S.B. È stato infatti siglato nei giorni scorsi un accordo con Luisa Spagnoli Spa che interverrà sostenendo gli importanti costi di rifunzionalizzazione e restauro degli spazi.

Dove ieri nacque la Perugina di Luisa Spagnoli oggi nasce il polo didattico della Città del Cioccolato

La memoria della Perugina torna a vivere nei luoghi dove tutto ebbe inizio. Tra le mura di via Alessi, a Perugia, prende forma “Lab”, il polo didattico che arricchisce la Città del Cioccolato, ...

