Pechino Express 2025 Debora e Samanta Togni svelano le difficoltà e i momenti più belli

Debora e Samanta Togni, svelano i momenti migliori e peggiori della loro corsa a Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo.

Pechino Express 2025, Debora e Samanta Togni svelano le difficoltà e i momenti più belli. Le sorelle vincono la quarta puntata di “Pechino Express 2025”: a rischio eliminazione I complici e Gli estetici. Pechino Express 2025, le pagelle: Nathalie Guetta versione iena e Vito santo subito (2), Dolcenera malfidata (4), Jury Chechi e Antonio Rossi regalano gioie (8) mentre le Sorelle Samanta e Debora Togni…. Samanta e Debora Togni: “Le Sorelle” di Pechino Express. Pechino Express 2025: concorrenti, itinerario, dove vederlo in streaming, tutto quello che c'è da sapere. Samanta e Debora Togni: le Sorelle. Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano ilsussidiario.net ha riportato che:) Le Sorelle, Samanta e Debora Togni/ “Sportive e collaborative, devono vincere Pechino Express” - Tra le coppie più amate di Pechino Express c'è quella de Le Sorelle, Samantha e Debora Togni: chi sono? Il web fa il tifo per loro due ...

(L’agenzia msn.com ha pubblicato che:) Pechino Express 2025, sesta puntata: sette mostri e un finale al cardiopalma - Tra cibi estremi e strategie spietate, la Thailandia regala una serata di emozioni: scopri chi ha rischiato l’eliminazione ...

(Come si legge su ecodelcinema.com:) Pechino Express: La sesta tappa tra sorprese e prove estreme - La sesta tappa di Pechino Express, da Chiang Mai a Tha Ton, ha visto i Medagliati trionfare e affrontare la temuta prova dei “Sette Mostri”, con ascolti in crescita e tensione tra le coppie.