Scappa a tutta velocità dopo tamponamento ubriaco al volante | picchia l’agente fuori servizio che lo ferma e poi causa un altro incidente

servizio quando (non lontano dalla Questura) ha notato una Opel Astra. Quel che ha destato l’attenzione dell’agente fuori servizio è stata la carrozzeria dell’auto: era gravemente danneggiata nella parte anteriore. Non solo. La vettura procedeva lungo viale Lombardia ad alta velocità. l’agente allora ha deciso di mettersi all’inseguimento dell’automobilista. Dal canto suo in conducente del mezzo non ha dato alcun segnale di volersi fermare. Anzi. Per seminarlo, ha accelerato, ha attraversato due rotonde senza dare la precedenza ma alla fine è stato comunque raggiunto e fermato. Quando l'agente si è qualificato e gli ha chiesto i documenti l’uomo, un cinquantenne pregiudicato, come risposta ha inserito la retromarcia finendo contro una vettura che stava arrivando. Ilgiorno.it - Scappa a tutta velocità dopo tamponamento, ubriaco al volante: picchia l’agente fuori servizio che lo ferma e poi causa un altro incidente Leggi su Ilgiorno.it Monza, 12 aprile 2025 – Aveva da poco smontato daquando (non lontano dalla Questura) ha notato una Opel Astra. Quel che ha destato l’attenzione delè stata la carrozzeria dell’auto: era gravemente danneggiata nella parte anteriore. Non solo. La vettura procedeva lungo viale Lombardia ad altaallora ha deciso di mettersi all’inseguimento dell’automobilista. Dal canto suo in conducente del mezzo non ha dato alcun segnale di volersire. Anzi. Per seminarlo, ha accelerato, ha attraversato due rotonde senza dare la precedenza ma alla fine è stato comunque raggiunto eto. Quando l'agente si è qualificato e gli ha chiesto i documenti l’uomo, un cinquantenne pregiudicato, come risposta ha inserito la retromarcia finendo contro una vettura che stava arrivando.

