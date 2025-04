Atp Montecarlo 2025 Carlos Alcaraz supera Davidovich Fokina e vola in finale

Carlos Alcaraz ha sconfitto il connazionale Alejandro Davidovich Fokina (25enne n°42 del ranking) nella prima semifinale dell'Atp Montecarlo 250. Lo spagnolo, n°3 del mondo, ha vinto con il punteggio di 7-6(2) 6-4 in due ore e nove minuti. I dati del match di Carlos AlcarazIl fuoriclasse di El Palmar ha messo in campo il 66% delle prime di servizio conquistando così il 65% dei punti. Leggermente più efficace la seconda battuta con cui ha portato a casa il 67% degli scambi. Sono 97 i punti totali vinti, di cui 50 in fase di risposta. Il 23enne in finale, domenica, sfiderà il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e Alex de Minaur. Putting on a Spanish show ???@CarlosAlcaraz @alexDavidovich1 @ROLEXMCMASTERS #RolexMontecarloMasters pic.twitter.com/XZxb8BJPwW— ATP Tour (@atptour) April 12, 2025

