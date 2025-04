F1 Oscar Piastri e le McLaren fanno paura nella FP3 a Sakhir Bene Leclerc Hamilton sottotono

Sakhir, il concetto dalla McLaren è stato ribadito con forza, pur in una sessione che per le temperature (alte) e le condizioni della pista (prove diurne) non è così indicativa in chiave qualifiche e gara domenicale.Le due vetture Papaya hanno occupato dunque i primi due posti della classifica della FP3. L'australiano Oscar Piastri ha replicato quanto si era visto ieri, mostrando una confidenza disarmante nel portare al limite la monoposto. L'aussie ha stampato il crono di 1:31.646, con 668 millesimi di margine sul suo team-mate, Lando Norris, non perfetto nella massimizzazione della prestazione.Verrebbe da dire "primo degli umani", Charles Leclerc.

