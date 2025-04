Pagelle Udinese-Milan 0-4 | Theo e Leao ritrovati Rejinders una garanzia

Milan che si trova forse troppo tardi. Una prestazione quella di Udine perfetta che si conclude con un roboante 0-4. Theo e Leao sembravano quella coppia che tanto si era trovata nel Milan di Pioli, Rejinders è sempre una garanzia e Pavlovic un muro goleador.MAIGNAN 6: Uno stadio che tuonava ogni volta che la palla passava tra i suoi piedi ma che di certo non ha influito sulla sua prestazione sufficiente. La sua partita finisce in barella al 55° dopo un durissimo scontro con il suo compagno di squadra Jimenez. (dal 55° SPORTIELLO 6: anche lui come Maignan fa il suo).PAVLOVIC 7,5: Uno dei migliori in campo, firma anche il tabellino e guida la difesa da veterano. forse la miglior prestazione in rossonero.GABBIA 6,5: Una buona prestazione che lo potrebbe promuovere a titolare indiscusso in questo nuovo asset a 3 con Pavlovic e Tomori che sembra essere la nuova soluzione dei rossoneri. Dailymilan.it - Pagelle Udinese-Milan 0-4: Theo e Leao ritrovati. Rejinders una garanzia Leggi su Dailymilan.it Unche si trova forse troppo tardi. Una prestazione quella di Udine perfetta che si conclude con un roboante 0-4.sembravano quella coppia che tanto si era trovata neldi Pioli,è sempre unae Pavlovic un muro goleador.MAIGNAN 6: Uno stadio che tuonava ogni volta che la palla passava tra i suoi piedi ma che di certo non ha influito sulla sua prestazione sufficiente. La sua partita finisce in barella al 55° dopo un durissimo scontro con il suo compagno di squadra Jimenez. (dal 55° SPORTIELLO 6: anche lui come Maignan fa il suo).PAVLOVIC 7,5: Uno dei migliori in campo, firma anche il tabellino e guida la difesa da veterano. forse la miglior prestazione in rossonero.GABBIA 6,5: Una buona prestazione che lo potrebbe promuovere a titolare indiscusso in questo nuovo asset a 3 con Pavlovic e Tomori che sembra essere la nuova soluzione dei rossoneri.

