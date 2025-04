Le paure di Beretta | I Bellocco mi ammazzano devo pentirmi Ma l’ex moglie non voleva | Saresti un infame

Era spalle al muro e quindi disposto a passare per un "infame" per provare a salvarsi la vita. Andrea Beretta ha capito nel giro di qualche settimana che aveva una sola strada davanti a sé: collaborare con la giustizia, entrare nel programma di protezione e sfuggire alla vendetta che, stando alle intercettazioni, la famiglia Bellocco aveva in mente di pianificare per lavare nel sangue la morte di Antonio, il rampollo del clan di 'ndrangheta ucciso a settembre dall'ex capo ultras dell'Inter. Ma nonostante il quadro fosse chiaro, perfino le persone a lui più vicine hanno provato a fargli cambiare idea. Il ras della Curva Nord nerazzurra – in carcere per quell'omicidio e per l'inchiesta sugli affari della tifoseria organizzata – parla della sua intenzione di collaborare con gli inquirenti della procura di Milano in due colloqui dello scorso ottobre con la ex moglie, madre dei suoi figli, ottenendo risposte che ritiene spiazzanti, tanto da mettersi a piangere.

