OMNIVISION ha lanciato un nuovo sensore da un pollice per i top camera-phone

OMNIVISION ha recentemente annunciato il nuovo sensore fotografico da 1 pollice per smartphone di fascia top, chiamato OMNIVISION OV50X.L'articolo OMNIVISION ha lanciato un nuovo sensore da un pollice per i top camera-phone proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - OMNIVISION ha lanciato un nuovo sensore da un pollice per i top camera-phone Leggi su Tuttoandroid.net ha recentemente annunciato ilfotografico da 1per smartdi fascia top, chiamatoOV50X.L'articolohaunda unper i topproviene da TuttoAndroid.

Potrebbe interessarti anche:

The Couple : Chi è Jasmine Carrisi? Tutto sulla Concorrente del Nuovo Reality Show di Canale5

Conosciamo meglio una delle concorrenti in gara del nuovo reality show di Canale 5, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi!

Tudor Juve - è ufficialmente il nuovo allenatore bianconero! Il comunicato del club e la durata del contratto

di Redazione JuventusNews24Tudor Juve, il comunicato ufficiale sul nuovo allenatore: tutti i dettagli sull’annuncio dei bianconeri Igor Tudor è il nuovo allenatore della Juve: ufficiale il ...

Approvato il nuovo regolamento sulla videosorveglianza - Andreoli : «Alla base la tutela della privacy dei cittadini»

ANCONA – Nel corso della seduta di questa mattina il Consiglio comunale ha deliberato il nuovo regolamento comunale sulla videosorveglianza. La delibera, predisposta su indicazione dell'assessore ...

OMNIVISION ha lanciato un nuovo sensore da un pollice per i top camera-phone. Xiaomi Mix Flip si avvicina al lancio, ipotesi luglio per l'evento. Realme GT 6T vs Honor 200. Nuovo sensore Omnivision OV64B da 64 megapixel in formato 1/2. Salute orale: una ricerca rivela che a 1 italiano su 2 mancano uno o più denti. Xiaomi MIX Fold 4 e MIX Flip, annuncio a luglio ufficiale. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia notebookcheck.it ha pubblicato che:) Omnivision OV50X: l'ultima fotocamera con sensore da 1 pollice per gli smartphone di punta di prossima generazione - L'ultimo sensore di immagine di Omnivision è del tipo più grande (~1 pollice) attualmente integrabile in uno smartphone. L'OEM afferma che è in grado di offrire la più alta gamma dinamica, la migliore ...