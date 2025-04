Lanazione.it - Distrutta da un incendio, l’azienda rinasce anche grazie all’aiuto dei concorrenti. E ora assume

Torgiano (Perugia), 12 aprile 2025 – E' risorta dalle ceneri del proprio stabilimento, pesantemente danneggiato da un. E adesso si è rimessa in motoal sostegno delle aziende vicine e di quelle. Addirittura stando nuovo personale piuttosto che licenziarlo. Invece di azzerare 50 anni di storia e le sorti lavorative di 18 dipendenti l'azienda volta pagina e si rilancia con grinta e determinazione. E' la storia della Novaplast, di Ferriera di Torgiano, in provincia di Perugia, specializzata nella produzione di allestimenti isotermici per furgoni, destinati al trasporto di alimenti, merci deperibili e farmaci. Il 2 febbraio 2024 il fuoco aveva colpito buona parte dello stabilimento aziendale.alla Novaplast di Ferriera Oggi l'azienda inaugura i nuovi spazi produttivi e i nuovi macchinari, sistemati in oltre 700 metri quadrati completamente ricostruiti.