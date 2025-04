Caso Sinner Federica Pellegrini replica | Rimango della mia opinione nonostante…

Golssip.it - Caso Sinner, Federica Pellegrini replica: “Rimango della mia opinione, nonostante…” Leggi su Golssip.it L'ex nuotatrice è stata duramente contestata dopo le sue dichiarazioni sulla squalifica inflitta al tennista

Alex de Minaur risponde alle critiche su X di un tifoso di Djokovic - oppositore di Sinner per il caso ‘Clostebol’

Alex de Minaur ci ha provato in tutti i modi a fare partita con Jannik Sinner, ma per la decima volta in altrettanti scontri diretti, è arrivata la sconfitta. 6-3 6-2 6-1 lo score in favore del n.1 ...

Sinner - il presidente della Wada sul caso Clostebol : «Lui è responsabile per i suoi collaboratori»

Il presidente dell’Agenzia mondiale antidoping Witold Banka, ha affrontato i casi di doping che hanno coinvolto i tennisti Jannik Sinner e Iga Swiatek, spiegando le diverse decisioni prese. Per il ...

Pegula sul caso Sinner : “Il sistema antidoping è rotto. C’è chi può chiudere la carriera dei giocatori”

La notizia della sospensione fino al 4 maggio di Jannik Sinner continua a tenere banco in questi giorni tra appassionati, addetti ai lavori e protagonisti del mondo del tennis. Jessica Pegula, ...

(L’agenzia fanpage.it ha pubblicato che:) Federica Pellegrini si sfoga su Sinner: “Non cambio idea, nonostante i modi aggressivi e repressivi” - Federica Pellegrini non ritratta dopo l'intervista in cui ha parlato della disparità tra il caso Sinner e quello di altri atleti: "Rimango della ...

(Dalle pagine di sport.virgilio.it si apprende che:) Bufera su Federica Pellegrini per le parole su Sinner e doping: la Divina insiste e sfida le critiche - Bufera su Federica Pellegrini per le parole velenose su Sinner e doping: la Divina insiste e sfida le critiche con un post in cui denuncia aggressività.

(Da quanto emerge da msn.com:) Bufera Jannik Sinner-Federica Pellegrini: sfogo sui social - L'ex campionessa azzurra del nuoto non si pente dopo le parole sul caso Clostebol: "Io resto della mia opinione" ...