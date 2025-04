Concorso Pnrr 1 Secondaria | le GM utili ai fini delle assunzioni per l’A S 2025 26 In aggiornamento

Concorso Pnrr 1 (DDG n. 2575/2023) per la scuola Secondaria, pubblicate dagli Uffici Scolastici a partire dallo scorso 10 dicembre 2024. Questi elenchi saranno validi per le assunzioni dei docenti nell’anno scolastico 2025/26, insieme ad eventuali graduatorie residue dell’anno precedente. Graduatorie di merito Concorso Pnrr 1 Secondaria: criteri . Concorso Pnrr 1 Secondaria: le GM utili ai fini delle assunzioni per l’A.S. 2025/26 In aggiornamento Scuolalink. Scuolalink.it - Concorso Pnrr 1 Secondaria: le GM utili ai fini delle assunzioni per l’A.S. 2025/26 [In aggiornamento] Leggi su Scuolalink.it Ecco le graduatorie di merito relative al1 (DDG n. 2575/2023) per la scuola, pubblicate dagli Uffici Scolastici a partire dallo scorso 10 dicembre 2024. Questi elenchi saranno validi per ledei docenti nell’anno scolastico/26, insieme ad eventuali graduatorie residue dell’anno precedente. Graduatorie di merito: criteri .: le GMaiper l’A.S./26 InScuolalink.

