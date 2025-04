Due nuove ambulanze per la Croce Bianca grazie al cuore grande di alcuni imprenditori aretini

nuove ambulanze donate alla Croce Bianca di Arezzo grazie alla generosità degli imprenditori locali, Orchidea preziosi, Caurum, Vigiani ferramenta.Un gesto di grande solidarietà e attenzione verso la comunità. grazie alla donazione di un gruppo di imprenditori La Croce Bianca di Arezzo . Arezzonotizie.it - Due nuove ambulanze per la Croce Bianca grazie al cuore grande di alcuni imprenditori aretini Leggi su Arezzonotizie.it Duedonate alladi Arezzoalla generosità deglilocali, Orchidea preziosi, Caurum, Vigiani ferramenta.Un gesto disolidarietà e attenzione verso la comunità.alla donazione di un gruppo diLadi Arezzo .

Due nuove ambulanze per la Croce Bianca grazie al cuore grande di alcuni imprenditori aretini. Ariano: due nuove ambulanze in dotazione alla Croce Rossa di Ariano e Villanova. Due nuove ambulanze per la Croce Rossa di Sondrio. Croce Bianca Arezzo: in servizio due nuove ambulanze – Foto. Una festa per inaugurare 2 nuove ambulanze. Progetto Aree Interne, due nuove ambulanze per potenziare il soccorso nell’entroterra. Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è teletruria.it:) Donate due ambulanze alla Croce Bianca - Due ambulanze nuove e attrezzate per l’emergenza urgenza sono state donate da un gruppo di imprenditori alla Croce Bianca di Arezzo. Il donatore della seconda ambulanza è voluto rimanere anonimo. Alla ...

(In base alle informazioni di msn.com:) Ariano: due nuove ambulanze in dotazione alla Croce Rossa di Ariano e Villanova - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

(Ne dà notizia quotidianosanita.it:) Ad Ancona due nuove ambulanze h24 - Con la nuova organizzazione, la Croce Gialla garantirà un altro mezzo tutte le sere dalle 20 alle 8; in sostanza, nel complesso due ambulanze in servizio h24. Per il resto della giornata ...