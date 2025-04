LIVE Parigi-Roubaix femminile 2025 in DIRETTA | drappello di 6 corritrici in testa c’è Lotte Kopecky

DIRETTA LIVE15.49 Temperatura di 25° gradi, anche il caldo è un fattore da considerare quest'oggi.15.47 Riprese Lotte Kopecky e Marianne Vos, 6 atlete ora al comando.15.46 Il plotone inseguitore è formato ora da 13 cicliste, presenti 4 italiane.15.45 Mancano 10 settori in pavé da percorrere.15.43 testa della corsa che si spezza, Lotte Kopecky e Marianne Vos vanno via, guadagnando 5" su un gruppetto di 4 atlete. Perdono terreno Romy Kasper ed Ellen Van Dijk.15.40 Guida il gruppo di testa Alison Jackson, a 21" secondi il gruppo di Elisa Balsamo.15.38 Quartetto che si amplia a 8 corritrici, con l'entrata nel gruppo di testa di Alison Jackson (EF-Education Oatly), Jelena Eric (Movistar Team), Romy Kasper (Human Powered Health), Chloé Dygert (CANYON //SRAM zondacrypto).

