Migranti in Albania con le manette ai polsi Salvini | “Dovevamo dargli le uova di Pasqua?”

Albania dei Migranti in attesa di rimpatrio, scesi dalla nave con le fascette ai polsi e accompagnati dalle forze dell'ordine. "Sono irregolari, dove è il problema?", ha minimizzato Matteo Salvini: "Dovevo mettergli in mano un uovo di Pasqua? Leggi su Fanpage.it Polemica sullo sbarco indeiin attesa di rimpatrio, scesi dalla nave con le fascette aie accompagnati dalle forze dell'ordine. "Sono irregolari, dove è il problema?", ha minimizzato Matteo: "Dovevo mettergli in mano un uovo di Pasqua?

Potrebbe interessarti anche:

Migranti in Albania - richieste di asilo respinte : potranno fare ricorso

I migranti sono stati ascoltati dalla commissione asilo. Ora hanno 7 giorni di tempo per fare ricorso contro il rigetto della domanda

L’Italia dona a Tirana la nave militare Libra che trasportava i migranti in Albania

L’Italia ha donato all’Albania la nave della Marina militare Libra, usata negli scorsi mesi per trasportare nel porto di Shengjin i migranti da trasferire nel centro di Gjader, per contribuire al ...

Nave Libra verso l'Albania con 40 migranti a bordo - verranno trasferiti nel Cpr di Gjader - è il quarto tentativo - VIDEO

Si tratta di cittadini di diverse nazionalità che nei giorni scorsi sono giunti a Restinico, nel brindisino La nave Libra è partita da Brindisi verso l'Albania. 40 i migranti a bordo che nei piani ...

Le manette ai migranti, Salvini e quell'accusa di crudeltà esibita. Salvini e il sarcasmo sui migranti in manette in Albania: «Gli devo mettere l'uovo di Pasqua in mano?» - Il video. Migranti in Albania con le manette ai polsi, Salvini: "Dovevamo dargli le uova di Pasqua?". Salvini: “Migranti in Albania in manette? Pensa che gente strana che siamo, dovevamo mandarli con la…. I 40 migranti in Albania, tra polsi legati e polizia in assetto antisommossa. Migranti sbarcati in manette, bufera sul ritorno in Albania. Ne parlano su altre fonti

(Lo rende noto msn.com:) Le manette ai migranti, Salvini e quell'accusa di crudeltà esibita - L'uso di fascette ai polsi per i profughi giunti a Gjader scatena la bufera politica. Il vicepremier sarcastico: dovevamo trasferirli con l'uovo pasquale? Il Tavolo Asilo: diritti calpestati, vergogna ...

(Lo segnala msn.com:) Salvini e il sarcasmo sui migranti in manette in Albania: «Gli devo mettere l’uovo di Pasqua in mano?» – Il video - Il vicepremier e leader della Lega commenta le polemiche sullo sbarco in manette dei primi 40 migranti trasferiti in Albania dai Cpr italiani L'articolo Salvini e il sarcasmo sui migranti in manette i ...

(L’agenzia ilfattoquotidiano.it ha pubblicato che:) Salvini: “Migranti in Albania in manette? Pensa che gente strana che siamo, dovevamo mandarli con la colomba pasquale” - Salvini: "Migranti in Albania in manette? Pensa che gente strana che siamo, dovevamo mandarli con la colomba pasquale" ...