Nuovo blitz di papa Francesco stavolta senza poncho | la sorpresa nella basilica di Santa Maria Maggiore – Il video

Ancora unada parte di, che ha voluto pregaredila Salus populi romani, l’antica icona della Madonna di cui è devoto.Bergoglio si è presentato in pubblico con indosso la talare bianca e il zucchetto alla testa. Ilaveva i naselli per l’ossigeno ed è apparso in buona forma. Nientee pantaloni neri per Bergoglio, rispetto alla precedente visita aalladi San Pietro, dove aveva visionato i risultati dei restauri della Catedra.Ilè stato accolto dall’arciprete, il cardinale Rolandas Mackrikas, che lo ha accompagnato alla cappella dotata all’ingresso di una pedana per permettere l’accesso al pontefice in sedia a rotelle. Bergoglio ha portato un omaggio floreale con fiori bianchi.Dopo circa un quarto d’ora, ha salutato una famiglia con un bambina, a cui ha offerto un piccolo omaggio.