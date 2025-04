Ilgiornaleditalia.it - Baroni "Giocare partite come il derby la cosa più bella"

Marcello Lippi controcorrente : “L’Inter deve giocare molte più partite? È un vantaggio sul Napoli”

Nella settimana che porta verso Napoli-Inter, Marcello Lippi ha voluto esprimere il proprio pensiero sulle due squadre. "Il Napoli di Antonio non è magia, è che lui è un top. L'Inter ha ancora del ...

Inter - Barella al TG1 : «Italia-Germania? Ho sognato in giovane età di giocare partite del genere. Mondiale? E’ un dovere…»

Il centrocampista dell’Inter e della nazionale Nicolò Barella ha parlato della sua stagione con i nerazzurri e degli impegni con la nazionale. Le parole Il centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella ...

Parma Inter - un pari che complica i piani nerazzurri : nella volata finale rischia di giocare il doppio delle partite del Napoli

Inter, il pareggio con il Parma rischia di rovinare la corsa Scudetto dei nerazzurri: il Napoli può accorciare e con la metà delle partite… Doveva essere una giornata favorevole all’Inter, e invece ...

Baroni “Giocare partite come il derby la cosa più bella”.

Lazio, Baroni: "Mai visto un derby così vicino a una partita di Coppa, ma niente alibi".

Bodø/Glimt-Lazio, Baroni: «All'Olimpico sarà tutta un'altra partita. Derby? Recupereremo».

Baroni: "Roma pericolosa. Lazio non si snaturi".

Baroni: "Il derby come il Natale. Roma pericolosa con Ranieri, ma la Lazio...".

Baroni in conferenza: "Si vive per partite come il derby, sono meravigliose".