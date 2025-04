Ilfattoquotidiano.it - È morto Giuseppe Carrisi, il giornalista Rai del GR3 ricordato dai colleghi che si commuovono in diretta

Lutto nel mondo del giornalismo e della radio. Èa 63 anni, l’11 aprile,e voce del GR3 Rai. Aveva anche lavorato al GR Parlamento, all’editing del GR2 e nella redazione Esteri. Era anche documentarista e scrittore, realizzando reportage in zone di guerra, denunciando il fenomeno dei bambini soldato in Africa e femminicidi in Messico.“Uno deidi maggiore esperienza, sensibilità e impegno, in particolare sulle vicende dall’estero – hanno raccontato iDanilo Tolardo e Maria Rosaria Villivà del GR3 che si sono commossi in, dandone la notizia -.era una persona riservata ma di grande umanità e cuore, padre attento e affettuoso di Alessandro e Leonardo”.Chi era GiusepeRai, scrittore e documentarista, ha realizzato numerosi reportage da zone di guerra come Palestina, Sierra Leone, Uganda, Burundi, Costa D’Avorio, Liberia, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Rwanda, Sudan.