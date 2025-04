Fagioli sui social | Non vivo né nel mio passato né nel mio futuro è il presente che mi interessa Il messaggio dopo la riapertura del caso scommesse – FOTO

Fagioli sui social: il messaggio sul caso scommesse da parte del centrocampista ex Juventus – FOTO

dopo la riapertura del caso scommesse, Nicolò Fagioli ha pubblicato una FOTO enigmatica sul suo profilo Instagram. Il centrocampista della Fiorentina ha pubblicato la sua libreria, citando lo scrittore Paulo Coelho: «Non vivo né nel mio passato né nel mio futuro. Possiedo solo il presente, ed è il presente che mi interessa».

Così l'ex Juventus sui propri canali social a poche ore dalle ultime indiscrezioni sul caso.

