Nuova sorpresa del Papa stavolta Bergoglio si è presentato a Santa Maria Maggiore video

Papa Francesco ha fatto il suo ingresso nella basilica di Santa Maria Maggiore in sedia a rotelle e portando un mazzo di rose bianche per un omaggio floreale alla Salus Popoli Romani. Aveva i naselli per l’ossigeno ma è apparso in buona forma. Il Papa si è recato alla cappella della Salus Popoli Romani, l’area era stata fatta sgombrare dai gendarmi. Il Papa è stato accolto dall’arciprete, il card. Rolandas Mackrikas. Per farlo accedere alla cappella è stata allestita una pedana.L'articolo Nuova sorpresa del Papa, stavolta Bergoglio si è presentato a Santa Maria Maggiore (video) proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Nuova sorpresa del Papa, stavolta Bergoglio si è presentato a Santa Maria Maggiore (video) Leggi su Ilfattoquotidiano.it Vestito con la talare bianca, zucchetto alla testa,Francesco ha fatto il suo ingresso nella basilica diin sedia a rotelle e portando un mazzo di rose bianche per un omaggio floreale alla Salus Popoli Romani. Aveva i naselli per l’ossigeno ma è apparso in buona forma. Ilsi è recato alla cappella della Salus Popoli Romani, l’area era stata fatta sgombrare dai gendarmi. Ilè stato accolto dall’arciprete, il card. Rolandas Mackrikas. Per farlo accedere alla cappella è stata allestita una pedana.L'articolodelsi è) proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Vaticano “spiega” la sorpresa del Papa a San Pietro : “Era a Santa Marta - ha espresso un desiderio”

Migliora papa Francesco, che “è stato contento di incontrare le persone”, fa sapere la sala stampa vaticana spiegando che Bergoglio ieri stava facendo una passeggiata a Santa Marta "quando ha ...

Papa Francesco - "il quadro resta complesso" : cosa non spiega l'ultimo aggiornamento della Santa Sede

La Santa Sede ha aggiornato nella serata di martedì 11 marzo sulle condizioni di salute di Papa Francesco. Secondo quanto riferito dalla Sala Stampa vaticana, il Pontefice rimane in condizioni ...

Papa Francesco in visita a Santa Maria Maggiore : omaggio alla Salus Populi Romani

Nuovo blitz a sorpresa di Papa Francesco. E' arrivato nella basilica di Santa Maria Maggiore per pregare la Salus Populi Romani a lui tanto cara. Vestito con la talare bianca, zucchetto alla testa, ...

