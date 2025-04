Dazi, Trump 'salva' materiali hi-tech.

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.52 Donaldesenta gli smartphone, i computer e altri dispositivi elettronici daireciproci. Così l'agenzia Bloomberg citando la Gazzetta ufficiale. L'esenzione riguarda anche hard drive e processori per i chip di memoria, ovvero merci non prodotte in Usa. L'import, gravato da contro, avrebbe avuto forti ripercussioni sul prezzo finale al consumatore. Esclusi anche i semiconduttori. Lo stop potrebbe essere temporaneo, in attesa di una tariffazione dedicata.