Papa Francesco a sorpresa a Santa Maria Maggiore | prega la Madonna alla vigilia della Settimana Santa

sorpresa di Bergoglio alla basilica di Santa Maria Maggiore per pregare davanti all’icona della Salus Populi Romani. In sedia a rotelle e con un mazzo di rose bianche, è apparso in buone condizioni alla vigilia della Settimana Santa. Stavolta con talare bianca e naselli. Leggi su Fanpage.it Visita adi Bergogliobasilica diperre davanti all’iconaSalus Populi Romani. In sedia a rotelle e con un mazzo di rose bianche, è apparso in buone condizioni. Stavolta con talare bianca e naselli.

