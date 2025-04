MotoGP Marc Marquez | Molto contento per la pole non me l’aspettavo Mi sento bene anche con gomma usata

Marc Marquez conferma la sua imbattibilità stagionale in qualifica e ottiene la pole position anche a Lusail per il Gran Premio del Qatar 2025, quarto capitolo dell’anno per il Mondiale MotoGP. Il 32enne spagnolo del team ufficiale Ducati, sfruttando il riferimento di Franco Morbidelli nell’ultimo giro della sessione, ha firmato il nuovo record del circuito in 1’50?499 precedendo il fratello Alex e la Yamaha di Fabio Quartararo.“Sono Molto contento, soprattutto perché questa pole non me l’aspettavo e non era il mio obiettivo. Questa è una delle piste in cui dovrei fare tanta fatica, ma per il momento mi sto trovando abbastanza bene anche se sto un po’ lottando con lo stile di guida, dovendo guidare in una maniera totalmente diversa rispetto al mio solito“, il commento a caldo dell’otto volte iridato. Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Molto contento per la pole, non me l’aspettavo. Mi sento bene anche con gomma usata” Leggi su Oasport.it conferma la sua imbattibilità stagionale in qualifica e ottiene lapositiona Lusail per il Gran Premio del Qatar 2025, quarto capitolo dell’anno per il Mondiale. Il 32enne spagnolo del team ufficiale Ducati, sfruttando il riferimento di Franco Morbidelli nell’ultimo giro della sessione, ha firmato il nuovo record del circuito in 1’50?499 precedendo il fratello Alex e la Yamaha di Fabio Quartararo.“Sono, soprattutto perché questanon mee non era il mio obiettivo. Questa è una delle piste in cui dovrei fare tanta fatica, ma per il momento mi sto trovando abbastanzase sto un po’ lottando con lo stile di guida, dovendo guidare in una maniera totalmente diversa rispetto al mio solito“, il commento a caldo dell’otto volte iridato.

