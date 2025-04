Madame Bovary se un personaggio è così unico da dar vita a una parola nuova

Madame Bovary cominciarono a bussare nella mente del suo autore Gustave Flaubert, scrittore capostipite del realismo letterario francese alla continua ricerca del suo zenith romantico, “le mot juste” (la parola giusta). Un autore che prima di tutto è stato un bambino non compreso, considerato idiota e incompetente dalla sua stessa famiglia per delle oggettive difficoltà psichiche ed emotive.Non riuscendo a leggere fino agli otto anni, si chiuse in una solitudine spiccata che lo portò a distaccarsi dai suoi piccoli coetanei, vivendo in un mondo tutto suo. Cultweb.it - Madame Bovary, se un personaggio è così unico da dar vita a una parola nuova Leggi su Cultweb.it “Perché declamare tanto contro le passioni? Non sono forse l’unica cosa bella che esista sulla faccia della terra, la gran sorgente dell’eroismo, dell’entusiasmo, della poesia, della musica, delle arti, del tutto insomma?”. Parole che vorrebbero trattenere l’universo in un palmo, l’esperienza umana in un verso, alla ricerca dell’indicibile. Chissà quando queste parole del celebre romanzocominciarono a bussare nella mente del suo autore Gustave Flaubert, scrittore capostipite del realismo letterario francese alla continua ricerca del suo zenith romantico, “le mot juste” (lagiusta). Un autore che prima di tutto è stato un bambino non compreso, considerato idiota e incompetente dalla sua stessa famiglia per delle oggettive difficoltà psichiche ed emotive.Non riuscendo a leggere fino agli otto anni, si chiuse in una solitudine spiccata che lo portò a distaccarsi dai suoi piccoli coetanei, vivendo in un mondo tutto suo.

