Serie D Matera-Virtus Francavilla | l' arbitro dell' incontro

della Sez. di Taurianova a dirigere l’incontro Matera - Virtus Francavilla, in programma domenica 13 aprile, valevole per la 31^ giornata del Campionato di Serie D - Girone H, coadiuvato dagli assistenti Sig. Giovanni D’Amico della Sez. di Lamezia Terme e dal Sig. Brindisireport.it - Serie D, Matera-Virtus Francavilla: l'arbitro dell'incontro Leggi su Brindisireport.it Sarà il Sig. Navarino Valerioa Sez. di Taurianova a dirigere l’, in programma domenica 13 aprile, valevole per la 31^ giornata del Campionato diD - Girone H, coadiuvato dagli assistenti Sig. Giovanni D’Amicoa Sez. di Lamezia Terme e dal Sig.

Non è bastata alla Giovanile Rocca un'orgogliosa prestazione per fare punti nella 5^ giornata di ritorno del campionato di serie C femminile di calcio. La squadra biancoazzurra è stata battuta dal ...

Virtus Francavilla Calcio comunica che, per la gara Matera FC - Virtus Francavilla Calcio in programma Domenica 13 Aprile, ore 15:00 presso lo Stadio Comunale “XXI SETTEMBRE- FRANCO SALERNO ” di ...

