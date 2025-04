Gli alleati con le mani legate | i dazi di Trump colpiscono le industrie britanniche

Leggi su Ildenaro.it

Lesi trovano ad affrontare crescenti pressioni a seguito dell’introduzione di nuovida parte degli Stati Uniti d’America; gli economisti lanciano l’allarme sull’incertezza prolungata e le significative perturbazioni per le esportazioni.Le radicali misure commerciali del presidente degli Stati Uniti d’America Donald, parte del suo rinnovato programma “America First”, stanno mettendo a dura prova i legami economici transatlantici, mettendo a rischio in modo significativo levitali. Tra le modifiche più significative figurano uno del 10% su tutti i prodotti britannici e uno punitivo del 25% sui veicoli di fabbricazione britannica.Definendo l’approccio tariffario come irregolare, il professor Michael Tamvakis della Bayes Business School ha criticato la mancanza di coerenza e di pensiero strategico nella politica di, definendolo «casuale», come la sua politica.