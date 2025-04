Superbike Bulega va in fuga | domina ad Assen e prende il largo in campionato

Bulega. Il riminese ha dominato Gara 1 del Gran Premio d'Olanda, che si disputa sullo storico circuito di Assen. In fuga sin dal semaforo verde, Bulega non ha avuto rivali, mentre alle spalle la gara è stata combattuta e divertente. A. Europa.today.it - Superbike, Bulega va in fuga: domina ad Assen e prende il largo in campionato Leggi su Europa.today.it Ha un feeling incredibile con questa Ducati Panigale, Nicolò. Il riminese hato Gara 1 del Gran Premio d'Olanda, che si disputa sullo storico circuito di. Insin dal semaforo verde,non ha avuto rivali, mentre alle spalle la gara è stata combattuta e divertente. A.

Potrebbe interessarti anche:

Rose Villain in fuga dagli Usa : “Come potrei crescere un figlio in quella società?”

Rose Villain, tra i 30 Big del prossimo Festival di Sanremo, parla degli anni vissuti in Usa. La cantante, che […] Continua a leggere Rose Villain in fuga dagli Usa: “Come potrei crescere un figlio ...

Fuga dai carabinieri - nell'auto abbandonata dai pusher duecento dosi di cocaina

In fuga dai carabinieri ha poi abbandonato l'auto con dentro la merce. Sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno rinvenire e sequestrare a carico di ignoti, 199 dosi di cocaina ...

Maxi furto di rame in provincia di Latina : bottino da 100mila euro. Malviventi fermati dalla polizia durante la fuga

Furto riuscito, ma la fuga si conclude con le manette Tentano di trafugare cavi e bobine di rame per un valore stimato di 100.000 euro, ma la loro corsa si interrompe sull’autostrada A1 grazie ...

Superbike, Bulega va in fuga: domina ad Assen e prende il largo in campionato. Superbike, Bulega va in fuga: domina ad Assen e prende il largo in campionato. Superbike Phillip Island: Bulega saluta e se ne va, che tripletta!. SBK Phillip Island: Bulega domina Gara 1, Iannone e Petrucci ai piedi del podio. Superbike, Bulega domina in Gara 1 a Phillip Island. SBK, Toprak chiude in bellezza a Jerez e vince Gara 2 davanti a Bulega, 4° Iannone. Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano oasport.it ha riportato che:) DOTTORI, 30 E LODE! Bulega domina gara-1 nell’Università di Assen davanti a Locatelli e Petrucci! - È andata a Nicolò Bulega (Ducati) la Gara-1 del round olandese del Mondiale Superbike 2025, disputatasi nel pomeriggio di sabato 12 aprile ad Assen. Il ...

(Dalle pagine di formulapassion.it si apprende che:) Assen 2025, tripletta italiana in Gara 1: Bulega trionfa davanti a Locatelli e Petrucci - Podio tutto tricolore in Olanda, con il vice-campione che torna al successo davanti ad altri due azzurri. 4° Razgatlioglu, cadute per Sam Lowes e Bautista ...

(Come si legge su informazione.it:) Superbike ad Assen: Bulega 1° nelle libere, pole di Oncu e Garcia nelle Supersport - La Superbike prova a mettere un freno allo strapotere Ducati e BMW riducendo la portata del flusso carburante, ma almeno a giudicare dal primo verdetto di… Leggi ...