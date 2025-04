Marc Marquez in pole in Qatar davanti ad Alex Bagnaia in 4^ fila

Qatar) - Marc Marquez, in sella alla Ducati ufficiale, conquista la pole position del Gran Premio del Qatar (la quarta di fila), grazie al crono di 1'50"499. Sul circuito di Lusail, l'otto volte iridato si candida come il favo Ilgiornaleditalia.it - Marc Marquez in pole in Qatar davanti ad Alex, Bagnaia in 4^ fila Leggi su Ilgiornaleditalia.it Capolavoro di Quartararo che aggancia la terza casella in griglia LUSAIL () -, in sella alla Ducati ufficiale, conquista laposition del Gran Premio del(la quarta di), grazie al crono di 1'50"499. Sul circuito di Lusail, l'otto volte iridato si candida come il favo

MotoGP: GP Qatar, Marc Marquez il più veloce delle prime libere. MotoGP: Qatar, Marc Marquez in pole position. MotoGP Qatar, Marc Marquez in pole position. Griglia di partenza GP Qatar MotoGP, Marc Marquez in pole. Pole n. 70 per Marc Marquez! Con lui Alex e Quartararo, caduto Bagnaia. LIVE MotoGP Qatar, Marc Marquez in pole dopo le qualifiche: Bagnaia cade, scatterà 11°. Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da msn.com:) Pole di Marc Marquez in Qatar davanti al fratello Alex, caduta per Pecco Bagnaia - Marc Marquez conquista la pole position in Qatar, superando il fratello Alex. Pecco Bagnaia scivola e finisce undicesimo.

(In base alle informazioni di sport.virgilio.it:) MotoGP Qatar: Marc Marquez strappa la pole al fratello Alex, Bagnaia cade e partirà undicesimo - La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp del Qatar, quarta prova valevole per il mondiale MotoGP 2025 che si corre sul tracciato di Lusail. Da Marquez a Bagnaia tutti a caccia della pole ...

(Lo rende noto gazzetta.it:) Qatar, Marc Marquez, che dominio! È ancora pole. Flop Bagnaia: cade e partirà 11° - Lo spagnolo partirà davanti a tutti per la quarta volta consecutiva in questo 2025. Accanto a lui il fratello Alex e un ottimo Quartararo. Fatica Pecco che sbaglia nel giro decisivo ...